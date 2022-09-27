Dr. Beşir Öner Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)’nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda derece ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nde çalışma hayatına başlayan Beşir Öner uzmanlığını da bu klinikte almıştır.

Estetik cerrahide sürekli olarak kendisini geliştirmek ve yenilikleri takip etmek için hem ulusal hem de uluslararası kongrelere ve eğitimlere katılan Beşir Öner, çalışmalarını bu kongrelerde öğrendiği yeni bilgiler ışığında tekrar şekillendirmektedir.

2020 yılında Amerika'nın Texas eyaletinde El Paso Cosmetic Surgery kliniğinde yüz ve boyun germe, kaş kaldırma (gliding browlift) ve cat eyes cerrahisi, meme estetiği ve vücut şekillendirme (mommymakeover) alanlarında güncel ve modern teknikleri görme ve öğrenme fırsatı elde etmiş özellikle de burun ve yüz estetiği, meme estetiği ve vücut şekillendirme alanlarında yaptığı çalışmalarla adının duyurmayı başarmıştır.

Minimal invaziv olarak da adlandırılan medikal estetik işlemler üzerinde özel olarak çalışan Beşir Öner, dolgu, botoks ve ip askı konularında sektörde başarılarıyla adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Dr. Beşir Öner'in ayrıca ulusal ve uluslararası çok sayıda dergide makaleleri bulunmakta olup, çeşitli sempozyum ve kongrelerde de sunumlar yapmaya devam etmektedir.