Altın süt tarifi | Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?

Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Hindistan'ın geleneksel içecekleri arasında yer alan altın süt, iki malzemeden oluşuyor. Birçok hastalığa iyi gelen altın sütün tarifini sizler için derledik. Altın süt nedir, vücuda ne yapar? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar? İşte merak edilen altın süt tarifi ve yararları...

Hindistan'ın geleneksel içecekleri arasında yer alan altın süt, iki malzemeden oluşuyor. Birçok hastalığa iyi gelen altın sütün tarifini sizler için derledik. Altın süt nedir, vücuda ne yapar? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar? İşte merak edilen altın süt tarifi ve yararları...

Altın süt tarifi

- 1 su bardağı süt (inek sütünün yanı sıra Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü de kullanabilirsiniz)

- 1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Etkisini artırmak isterseniz bir tutam krabiber ve tarçın da ekleyebilirsiniz.

Cezveye sütü alın ve kısık ateşte kaynatın. İçerisine zerdeçalı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra tüketin. Tatlndırmak için bal ilave edebilirsiniz.

Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?

Doğal bir şifa kaynağı olan altın süt, geceleri yatmadan önce içildiğinde uyku kalitesini arttırmaktadır. Birçok rahatsızlığı gideren altın süt, düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direnci arttır. Güçlü bir ağrı kesicidir. İşte yatmadan önce içilen zerdeçallı sütün diğer faydaları...

- Karaciğer detoksu yapar

- Beynin dinç ve sağlıklı olmasına yardım eder

- Vücuttaki iltihabı azaltır

- Kansere karşı koruru

- Bakteriden uzak tutar

- Kilo vermeye yardım eder

- Bağııklığı güçlendirir

- Kalp sağlığını destekler

- Kemikleri güçlendirir

Altın sütü ne zaman içmeliyiz?

Altın süt yatmadan yarım saat önce tüketilirse büyük faydaları olur. Fakat gün içerisinde tüketmek istiyorsanız, spor öncesi ya da sonrası tüketebilirsiniz. Bu vakitler dışında ara öğün olarak da tüketilebilir. .