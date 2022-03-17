DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Galatasaray - Barcelona maçı canlı yayın! EXXEN CANLI İZLE
Ukrayna, kripto para yasasını resmen onayladı
Beykoz'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bulundular
Ukrayna'dan Rusya'yı köşeye sıkıştıracak hamle
Çanakkale Köprüsü ücreti (Otomobil-Otobüs-Motosiklet-Kamyonet) ne kadar? Çanakkale Köprüsü geçişi kaç TL olacak?
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Putin ve Zelenskiy'nin bir araya gelme olasılığı var
Bayern Leverkusen - Atalanta maçı canlı yayınlanacak mı? EXXEN CANLI
AFAD, AKOM ve Valilik'ten İstanbullulara peş peşe uyarı geldi: O güne dikkat
Asgari ücrete yılda iki kere zam sinyali
İETT'ye zam mı geldi? İETT öğrenci aylık ne kadar? İETT tam mavi kart aylık abonman kaç TL oldu?
MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
İngiltere faiz artırdı
Polislerin şark görev süreleri değişti! İşte il il yeni hizmet süresi
Altın süt tarifi | Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?
Döviz mevduatları arttı

TIMETURK / KADIN & AİLE / Altın süt tarifi | Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?

Altın süt tarifi | Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?

Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Hindistan'ın geleneksel içecekleri arasında yer alan altın süt, iki malzemeden oluşuyor. Birçok hastalığa iyi gelen altın sütün tarifini sizler için derledik. Altın süt nedir, vücuda ne yapar? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar? İşte merak edilen altın süt tarifi ve yararları...

3 Saat Önce
2022-03-17 15:17:27
Altın süt tarifi | Altın sütü ne zaman içmeliyiz? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?

Hindistan'ın geleneksel içecekleri arasında yer alan altın süt, iki malzemeden oluşuyor. Birçok hastalığa iyi gelen altın sütün tarifini sizler için derledik. Altın süt nedir, vücuda ne yapar? Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar? İşte merak edilen altın süt tarifi ve yararları...

Altın süt tarifi

- 1 su bardağı süt (inek sütünün yanı sıra Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü de kullanabilirsiniz)

- 1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Etkisini artırmak isterseniz bir tutam krabiber ve tarçın da ekleyebilirsiniz.

Cezveye sütü alın ve kısık ateşte kaynatın. İçerisine zerdeçalı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra tüketin. Tatlndırmak için bal ilave edebilirsiniz.

Yatmadan önce altın süt içmek ne işe yarar?

Doğal bir şifa kaynağı olan altın süt, geceleri yatmadan önce içildiğinde uyku kalitesini arttırmaktadır. Birçok rahatsızlığı gideren altın süt, düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direnci arttır. Güçlü bir ağrı kesicidir. İşte yatmadan önce içilen zerdeçallı sütün diğer faydaları...

- Karaciğer detoksu yapar

- Beynin dinç ve sağlıklı olmasına yardım eder

- Vücuttaki iltihabı azaltır

- Kansere karşı koruru

- Bakteriden uzak tutar

- Kilo vermeye yardım eder

- Bağııklığı güçlendirir

- Kalp sağlığını destekler

- Kemikleri güçlendirir

Altın sütü ne zaman içmeliyiz?

Altın süt yatmadan yarım saat önce tüketilirse büyük faydaları olur. Fakat gün içerisinde tüketmek istiyorsanız, spor öncesi ya da sonrası tüketebilirsiniz. Bu vakitler dışında ara öğün olarak da tüketilebilir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş