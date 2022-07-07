Kayısı reçeli tarifi | Kayısı reçeline ne kadar şeker konur? Kayısı reçeli kıvamı nasıl ayarlanır? Kayısı reçeli kaç dakika kaynatılır?

Kayısı reçeli tarifi | Yazın en güzel meyvelerinden biri olan kayısının reçeli de bir harika olur. Sevilen bu meyvenin reçel tarifini, kaynatma süresini ve püf noktalarını sizin için derledik. Kayısı reçeline ne kadar şeker konur? Kayısı reçeli kıvamı nasıl ayarlanır? Kayısı reçeli kaç dakika kaynatılır? İşte detaylar...

Yazın en güzel meyvelerinden biri olan kayısının reçeli de bir harika olur. Sevilen bu meyvenin reçel tarifini, kaynatma süresini ve püf noktalarını sizin için derledik. Kayısı reçeline ne kadar şeker konur? Kayısı reçeli kıvamı nasıl ayarlanır? Kayısı reçeli kaç dakika kaynatılır? İşte detaylar...

Kayısı reçeli tarifi

1 kg kayısı

3 su bardağı şeker

Çeyrek limon

1 çay kaşığı tereyağı

Önce kayısıları ortadan ikiye bölün. Daha sonra çekirdeklerini kırarak içerisini çıkarın.

Tencerenin içerisine kayısıları dilediğiniz boyutta bölüp ekleyin. Üzerine ayıklamış olduğunuz çekirdek içlerini ilave edin. Son olarak şekeri de ilave edip minimum 6 saat kadar bekletin.

Bekletmiş olduğunuz tencereyi ocağa alın. Kaynamaya başladıktan sonra 25-35 dakika kadar kaynatın. Kıvamını dilediğiniz oranda kaynatarak ayarlayabilirsiniz.

Kayısı reçeline ne kadar şeker konur?

Kayısı reçelinin birebir oranda ayarlayabilirsiniz. Yani 1 kilogram kayısıya 1 kilogram şeker, 5 kilogram kayısı 5 kilogram şeker olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Kayısı reçeli kıvamı nasıl ayarlanır?

Kayısı reçelinin kıvamını anlamak için bir çay tabağına bir kaşık kadar reçeli olarak kenarda soğumasını bekleyebilirsiniz. Reçelin kıvamının oturması için minimum 20 dakika kadar kaynatılması gerekmektedir.

Kayısı reçeli kaç dakika kaynatılır?

Reçeller kilosuna göre değişik olanlar da kaynatılmalıdır fakat minimum 25 maksimum 35 dakika kadar kaynaması gerekmektedir. .