Lokum kıvamında kavurma tarifi | Tel tel ayrılan sade kavurma nasıl yapılır?
Lokum kıvamında kavurma tarifi | Kurban bayramında en çok yapılan tariflerden biri olan kavurmanın detaylarını sizler için derledik. Peki ama tel tel ayrılan sade kavurma nasıl yapılır? İşte detaylar...
2022-07-10 09:22:25
Kurban bayramında en çok yapılan tariflerden biri olan kavurmanın detaylarını sizler için derledik. Peki ama tel tel ayrılan sade kavurma nasıl yapılır? İşte detaylar...
Lokum kıvamında kavurma tarifi
Kavurma için;
- 2 kg kuşbaşı et
- 250 gram iç yağ
- Tuz
Kavurmanın en sade ve en güzel hali, iç yağı ve sadece etten yapılanıdır.
Öncelikle delin bir tencere ocağı alınır, ısındıktan sonra içerisine iç yağ konur.
Ya eridikten sonra bir kaşık yardımıyla üzerine bastırılarak içerisindeki yağ çıkarılır daha sonra tencerenin dibinde kalan et parçaları alınır.
Son olarak küçük doğranan et parçaları yağın içerisine alınır. Kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişirilmeye başlanır.
Et ara sıra karıştırılır ve piştikten sonra tuz ilave edilerek birkaç dakika dinlendirilir.
Afiyet olsun... .
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