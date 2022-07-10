Lokum kıvamında kavurma tarifi | Tel tel ayrılan sade kavurma nasıl yapılır?

Lokum kıvamında kavurma tarifi | Kurban bayramında en çok yapılan tariflerden biri olan kavurmanın detaylarını sizler için derledik. Peki ama tel tel ayrılan sade kavurma nasıl yapılır? İşte detaylar...