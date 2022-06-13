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Salçalarla kolay acuka nasıl yapılır? Acuka kahvaltılık sos nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık sos tarifi

Salçalarla kolay acuka nasıl yapılır? Katkı maddesi dolu, paketli gıdalar yerine evde kısa sürede acuka yapabilirsiniz. İçerisine ekleyeceğiniz farklı malzemelerle de acukanızı çeşitlendirebilirsiniz. Peki pratik kahvaltılık sos tarifi olan acuka nasıl yapılır? Acuka kahvaltılık sos ölçüsü...

22 Dakika Önce
2022-06-13 16:08:18
Salçalarla kolay acuka nasıl yapılır? Acuka kahvaltılık sos nasıl yapılır? Pratik kahvaltılık sos tarifi

Katkı maddesi dolu, paketli gıdalar yerine evde kısa sürede acuka yapabilirsiniz. İçerisine ekleyeceğiniz farklı malzemelerle de acukanızı çeşitlendirebilirsiniz. Peki pratik kahvaltılık sos tarifi olan acuka nasıl yapılır? Acuka kahvaltılık sos ölçüsü...

Salçalarla kolay acuka nasıl yapılır?

  • 3 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı biber salçası
  • 1,5 su bardağı ceviz içi
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 yemek kaşığı galeta unu
  • 6 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

Pratik kahvaltılık sos tarifi

Öncelikle salçaları ve yağı erince bir kaba alın. Salçaların açılmasını sağlayıp homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Son olarak diğer malzemeleri karıştırıp cam şişelere aktarın. Kavanozlarken boşluk bırakmamaya özen gösterin aksi halde erken küflenme yapabilir.

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