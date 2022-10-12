Yargıtay üyeliğine kimler seçildi? 2022 HSK Genel Kurulu Yargıtay üyesi kim oldu? Yargıtay üyeleri kim oldu?
Yargıtay üyeliğine kimler seçildi? 2022 HSK Genel Kurulu Yargıtay üyesi kim oldu? Yargıtay üyeleri kim oldu? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından yapılan seçim ile 10 yeni Yargıtay üyesi belli oldu. Yargıtay üyesi olarak 10 isim seçildi.
2022-10-12 11:56:43
Yargıtay üyeliğine kimler seçildi? 2022 HSK Genel Kurulu Yargıtay üyesi kim oldu? Yargıtay üyeleri kim oldu? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından yapılan seçim ile 10 yeni Yargıtay üyesi belli oldu. Yargıtay üyesi olarak 10 isim seçildi.
HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından yapılan seçim ile 10 isim Yargıtay üyesi oldu. 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.
Yargıtay üyeliğine kimler seçildi?
HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan,
Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası
Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken
Hakim Döndü Deniz Bilir
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız
HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın
Ali Murat Soylu
Deniz Gül
Nurullah Bodur
Emine Erdoğan .
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