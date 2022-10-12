Yargıtay üyeliğine kimler seçildi? 2022 HSK Genel Kurulu Yargıtay üyesi kim oldu? Yargıtay üyeleri kim oldu? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından yapılan seçim ile 10 yeni Yargıtay üyesi belli oldu. Yargıtay üyesi olarak 10 isim seçildi.

Yargıtay üyeliğine kimler seçildi? 2022 HSK Genel Kurulu Yargıtay üyesi kim oldu? Yargıtay üyeleri kim oldu? Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından yapılan seçim ile 10 yeni Yargıtay üyesi belli oldu. Yargıtay üyesi olarak 10 isim seçildi.

HSK Genel Kurulu, boş bulunan Yargıtay üyelikleri için bugün seçim yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından yapılan seçim ile 10 isim Yargıtay üyesi oldu. 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay üyeliğine kimler seçildi?

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan,

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası

Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken

Hakim Döndü Deniz Bilir

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız

HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın

Ali Murat Soylu

Deniz Gül

Nurullah Bodur

Emine Erdoğan .