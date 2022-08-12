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Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Ziraat emekli promosyon ne zaman bitiyor?

Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ödemeleri için sözleşmeler ağustos ayı içerisinde imzalanıyor. Ziraat Bankası da emekli maaşı hakkında en çok soru sorulan bankalar arasında yerini aldı. Peki Ziraat emekli promosyon ne zaman bitiyor? Ziraat Bankası kaç lira promosyon veriyor emekliye? Emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır? İşte merak edilen detaylar...

3 Saat Önce
2022-08-12 12:48:46
Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Ziraat emekli promosyon ne zaman bitiyor?

Emekli promosyon ödemeleri için sözleşmeler ağustos ayı içerisinde imzalanıyor. Ziraat Bankası da emekli maaşı hakkında en çok soru sorulan bankalar arasında yerini aldı. Peki Ziraat emekli promosyon ne zaman bitiyor? Ziraat Bankası kaç lira promosyon veriyor emekliye? Emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır? İşte merak edilen detaylar...

Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıl sözleşmeyle emekli promosyonu veriliyor.

Ziraat emekli promosyon ne zaman bitiyor?

Ziraat Bankası emekli müşterileriyle 3 yıllık sözleşme imzalıyor. Her yıl için bir miktar promosyon belirliyor ve 3 yılın promosyonunu peşin olarak veriyor.

Banka ile yapılan sözleşmeden sonraki 36 ay boyunca emekli, maaşını Ziraat Bankasından alıyor. Dileyenler, sözleşmeden cayarak emekli maaşını başka bankaya aktarabiliyor.

Emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır?

Emekli maaşını Ziraat Bankasına taşımak isteyen kişiler, yakınlarındaki Ziraat Bankası şubesine başvurarak taşıma işlemini gerçekleştirebilirler.

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