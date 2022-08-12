Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Ziraat emekli promosyon ne zaman bitiyor?

Ziraat Bankası emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ödemeleri için sözleşmeler ağustos ayı içerisinde imzalanıyor. Ziraat Bankası da emekli maaşı hakkında en çok soru sorulan bankalar arasında yerini aldı. Peki Ziraat emekli promosyon ne zaman bitiyor? Ziraat Bankası kaç lira promosyon veriyor emekliye? Emekli maaşı Ziraat Bankasına nasıl taşınır? İşte merak edilen detaylar...