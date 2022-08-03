Garanti Bankası 7 bin 500 TL emekli promosyonu mu veriyor? Hangi bankalar 7 bin TL emekli promosyonu veriyor?

Garanti Bankası 7 bin 500 TL emekli promosyonu mu veriyor? Emekli promosyonlarında son dönemece girildi. Bu ay içerisinde yapılacak olan yeni kayıtlarda bankalar, emekliler için promosyon ödemesi yapıyor. Garanti Bankası da bu ödemelerde en çok adı geçen ve dikkat çeken banka oldu. Peki ama Garanti Bankasının vermiş olduğu promosyon bedeli doğru mu? Başka hangi bankalar 7 bin TL emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

Emekli promosyonlarında son dönemece girildi. Bu ay içerisinde yapılacak olan yeni kayıtlarda bankalar, emekliler için promosyon ödemesi yapıyor. Garanti Bankası da bu ödemelerde en çok adı geçen ve dikkat çeken banka oldu. Peki ama Garanti Bankasının vermiş olduğu promosyon bedeli doğru mu? Başka hangi bankalar 7 bin TL emekli promosyonu veriyor? İşte detaylar...

Garanti Bankası 7 bin 500 TL emekli promosyonu mu veriyor?

1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL,

1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL,

2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Aynı zamanda yakınını getirene ekstra 250 TL ödül ile 7.500 TL ödeme yapılıyor.

Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir. Taahhüt süresi promosyon ödemesinin müşterinin hesabına geçmesi ile başlayacaktır.

*Promosyon ödemesi için SGK'nın belirlemiş olduğu koşullar geçerli olacaktır.

Garanti Bankası emekli maaşını taşıyana ayrıcalık tanıyor mu?

Emekli maaşını Garanti BBVA ‘dan alan tüm emeklilere Garanti BBVA Mobil ve İnternet'ten, maaş aldığı Vadesiz TL hesabından yapacağı havale ve hafta içi saat 16:00 ya kadar yapılacak EFT işlemleri ücretsiz olacak. (Hafta sonları ve resmi tatil günleri dahil değildir. Uygulama 01/04/2021 itibariyle başlamış olup öncesinde gerçekleştirilen havale/eft işlemlerini kapsamamaktadır.)

Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, Garanti BBVA Mobil veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.

Garanti Bankası başka bir emekliyi getirince promosyon veriyor mu?

Garanti bankası; emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250TL nakit ödül veriyor.

Hangi bankalar 7 bin TL emekli promosyonu veriyor?

Granati Bankası, Akbank, Yapı Kredi 7 bin 500 TL'ye varan emekli promosyonu veriyor. Bunun yanı sıra birçok banka 5 bin TL ödeme yaparken, birçoğu da bin TL promosyon ödemesi yapıyor.