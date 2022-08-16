Halkbank emekliye kaç TL, ne kadar promosyonu veriyor? Halkbank 2022 emekli promosyonu ne zaman verilecek?

Halkbank emekliye kaç TL, ne kadar promosyonu veriyor? Emekli promosyonlarını Halkbank aracılığıyla almak isteyenler, maaşlarını Halkbank'a taşımak istiyor. Peki ama Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor ve ayrıcalıklar sunuyor? Halkbank emekli promosyonu hesaplara ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Emekli promosyonlarını Halkbank aracılığıyla almak isteyenler, maaşlarını Halkbank'a taşımak istiyor. Peki ama Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor ve ayrıcalıklar sunuyor? Halkbank emekli promosyonu hesaplara ne zaman yatacak? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Halkbank emekliye kaç TL, ne kadar promosyonu veriyor?

Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan;

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL,

1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL,

2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi alıyor.

Halkbank emekli promosyonu hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli maaşını Halkbank üzerinden alan kişiler, ilk maaşlarından sonra promosyon ödemelerini direkt olarak alabiliyorlar.

Halkbank'tan maaş alanlara ayrıcalıklar neler?

Yaygın şube ve Bank24 ağı sayesinde 7/24 nakit çekme ve yatırma,

Halkbank Bank24, Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı ve Dialog kanalları aracılığı ile 7/24 tüm Bankacılık işlemlerini gerçekleştirme,

Kefilsiz sahip olunan Paraf Kredi Kartları ile yurt içi ve yurt dışında Visa/MasterCard logosu bulunan tüm üye işyerlerinde alışveriş yapma,

Hesaplarına otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde, herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmadan fatura ve düzenli ödemeleri ücretsiz, kolayca gerçekleştirme,

Kefilsiz ve düşük maliyetli kredi ürünlerimizden yararlanma,

Maaş hesaplarına Hesap İşletim Ücreti Muafiyeti,

imkanı sağlar.

Hangi bankanın ne kadar emekli maaşı aldığını öğrenmek için aşağıdaki haberlere göz atınız!