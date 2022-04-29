Aydın ramazan bayramı namaz vakti | 2022 Aydın'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Aydın ramazan bayramı namaz vakti | Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ilçelerinde Ramazan bayramı ezanı saati araştırılıyor. 2022 Aydın'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak? İşte detaylar...
2022-04-29 21:41:12
Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar ilçelerinde Ramazan bayramı ezanı saati araştırılıyor. 2022 Aydın'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak? İşte detaylar...
Aydın Ramazan bayramı namaz vakti
2 Mayıs Pazartesi günü Ramazan bayramı namazı tüm Türkiye genelinde kılınacak. Ramazan bayramı namazı Aydın'da 06.43'te kılınacak.
.
YORUMLAR (0)