Adıyaman için bayram namazı saat kaçta? 2022 Adıyaman ramazan bayramı namazı vakti | Adıyaman'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Adıyaman için bayram namazı saat kaçta? Her yıl olduğu gibi bu yıl da Adıyaman ve Şanlıurfa ilk bayram namazını kılacak iki şehir olacak. Peki Adıyaman'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Adıyaman ramazan bayramı namazı vakti...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Adıyaman ve Şanlıurfa ilk bayram namazını kılacak iki şehir olacak. Peki Adıyaman'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Adıyaman ramazan bayramı namazı vakti...

Adıyaman bayram namazı vakti

Ülkemizde ezanın ilk duyulduğu şehirlerden biri olan Adıyaman'da bu yıl Ramazan bayramı namazı 06.02'de kılınacak.

(İlçelere göre dakika farkı bulunabilir.)

Adıyaman tarihçesi

Uzun yıllar boyunca Hısnımansûr adıyla anılan şehrin içinde olduğu bölgede yerleşimin tarihi oldukça eski dönemlere kadar uzanmaktadır. Bölgede tarih boyunca Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh, Asur, Pers, Seleukos, Kommagene Krallığı ile Roma ve Bizans hakimiyeti görülmüştür. 7. yüzyıldan itibaren İslâm akınları bölgede görülmeye başlamış ve 670 yılında yerleşiminde içerisinde olduğu bölge Emevî hakimiyetine geçmiştir. Emevî kumandanlarından Mansûr bin Ca'vene tarafından bugünkü kale inşa ettirildi. 758'de Abbâsî egemenliğine geçen Hısnımansûr, 926-958 yılları arasındaki Hamdaniler döneminden sonra yeniden Bizans hakimiyetine geçti. 11. yüzyılda Türk akınlarına uğrayan yerleşim, ilk defa 1066'da Selçuklu kumandanı Gümüştekin tarafından alındı. Artuklu, Eyyûbî ve Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu, Dulkadiroğulları ve Memlüklü hakimiyetinden sonra 1515 yılında Osmanlı egemenliğine geçti.

Osmanlı idaresinde 1519'da Maraş eyaletine bağlı sancak olan yerleşim, 1531 yılında Elbistan sancağına bağlı bir kaza haline getirildi. 1519 yılında yerleşimin ilk tahririnde 1000 civarında Müslüman nüfusun yanında yerleşimde 400 civarında da Gayrimüslim nüfus bulunmaktaydı. Hısnımansûr, 1563'te yeniden Maraş'a bağlandı ve uzunca yıllar bu konumda kaldı. Tanzimattan sonraki düzenlemede 1841'de kaza olan yerleşim, 1849'da Diyarbekir vilayetine bağlı bir sancak durumuna getirildi. 1859'da Malatya sancağına, 1883'te de Harput Vilayeti'ne bağlandı. Cumhuriyet döneminde Hısnımansûr, 1923'ten 1954 yılına kadar Malatya'nın ilçesi olarak kaldı. 22 Haziran 1954'te Adıyaman ilinin kurulmasıyla merkez ilçe oldu.

Atatürk Barajı'nın büyük bir kısmı Adıyaman ili sınırları içerisinde yer alır.

Daha önceleri merkeze bağlı Esentepe köyü, 2004'te mahalleye dönüştü.