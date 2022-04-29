Ardahan bayram namazı ne zaman? Ardahan Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak?

Ardahan bayram namazı ne zaman? Çıldır, Damal, Göle, Hamak, Posof ilçelerinde Ramazan bayramı namazının ne zaman kılınacağı merak ediliyor. Ardahan Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak, ezan ne zaman okunacak? İşte detaylar...