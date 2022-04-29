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TIMETURK / YAŞAM / Amasya Ramazan bayramı namaz vakti | Amasya'da bayram namazı ne zaman kılınacak? Amasya Ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak?

Amasya Ramazan bayramı namaz vakti | Amasya'da bayram namazı ne zaman kılınacak? Amasya Ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak?

Amasya Ramazan bayramı namaz vakti | Geçtiğimiz yıllarda buruk geçen Ramazana nazaran bu yıl tüm coşkusuyla bayram kutlanacak. Bayramın sabahında kılınan namazlar içinse araştırmalar başladı. Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova ve Taşova'da ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Amasya Ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet takvimine göre tüm soruların yanıtları...

2 Saat Önce
2022-04-29 18:30:25
Amasya Ramazan bayramı namaz vakti | Amasya'da bayram namazı ne zaman kılınacak? Amasya Ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak?

Geçtiğimiz yıllarda buruk geçen Ramazana nazaran bu yıl tüm coşkusuyla bayram kutlanacak. Bayramın sabahında kılınan namazlar içinse araştırmalar başladı. Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova ve Taşova'da ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Amasya Ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet takvimine göre tüm soruların yanıtları...

Amasya Ramazan bayramı namaz vakti

2022 yılı Ramazan bayramı namazı bu yıl Amasya'da 06.07'de kılınacak. Aşağıdaki tabloda detayları inceleyebilirsiniz.

(Amasya'nın ilçelerine namaz vakitleri 1-2 dakika farklılık göstereceği için camiye de 1-2 dakika erken gitmek doğru olacaktır.)

amasya ramazna bayramı namazı vakti

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