Amasya Ramazan bayramı namaz vakti | Amasya'da bayram namazı ne zaman kılınacak? Amasya Ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak?

Amasya Ramazan bayramı namaz vakti | Geçtiğimiz yıllarda buruk geçen Ramazana nazaran bu yıl tüm coşkusuyla bayram kutlanacak. Bayramın sabahında kılınan namazlar içinse araştırmalar başladı. Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova ve Taşova'da ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Amasya Ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet takvimine göre tüm soruların yanıtları...