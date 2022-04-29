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Antalya bayram namazı vakti 2022 | Antalya Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Antalya bayram ezanı vakti
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TIMETURK / YAŞAM / Antalya bayram namazı vakti 2022 | Antalya Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Antalya bayram ezanı vakti

Antalya bayram namazı vakti 2022 | Antalya Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Antalya bayram ezanı vakti

Antalya bayram namazı vakti 2022 | Ramazan bayramını tüm heyecanıyla bekleyen Müslüman alemi, bayram namazının saatlerini araştırıyor. Peki Antalya Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez bayram namazı ne zaman kılınacak? Antalya bayram ezanı vakti...

2 Saat Önce
2022-04-29 20:57:40
Antalya bayram namazı vakti 2022 | Antalya Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Antalya bayram ezanı vakti

Ramazan bayramını tüm heyecanıyla bekleyen Müslüman alemi, bayram namazının saatlerini araştırıyor. Peki Antalya Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Akseki, Alanya, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Demre, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı, Kepez bayram namazı ne zaman kılınacak? Antalya bayram ezanı vakti...

Antalya Ramazan bayramı namazı vakti

2 Mayıs Pazartesi günü kılınacak olan bayram namazı Antalya'da 06.33'te kılınacak. İlçelere göre dakika farklılığı yaşanabilir.

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