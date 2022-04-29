Aksaray bayram namazı saati | 2022 Aksaray Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Aksaray bayram ezanı saat kaçta okunacak? Aksaray Ramazan bayramı namazı vakti
Aksaray bayram namazı saati | Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı bayram namazı vakitleri sıklıkla araştırılıyor. 2022 Aksaray Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Aksaray bayram ezanı saat kaçta okunacak? Aksaray Ramazan bayramı namazı vakti...
2022-04-29 18:17:31
Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı bayram namazı vakitleri sıklıkla araştırılıyor. 2022 Aksaray Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Aksaray bayram ezanı saat kaçta okunacak? Aksaray Ramazan bayramı namazı vakti...
Aksaray bayram namazı saati
Aksaray Ramazan bayramında 06.18'de namaz kılacak. Sultanhanı'nda 4 dakikalık fark yaşanması dışında diğer ilçelerde 1-2 dakikalık ezan farkı yaşanacaktır.
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