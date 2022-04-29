Afyonkarahisar ramazan bayramı namazı vakti 2022 | Afyonkarahisar'da bayram namazı kaçta kılınacak, bayram ezanı kaçta okunacak?

Afyonkarahisar ramazan bayramı namazı vakti 2022 | Geçtiğimiz yıllarda buruk geçen ramazan bayramı bu yıl tüm coşkusuyla biz Müslümanları bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ramazan bayramı namaz saatlerini yayımladı. Peki Afyonkarahisar'da bayram namazı kaçta kılınacak, bayram ezanı kaçta okunacak? İşte detaylar...