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TIMETURK / YAŞAM / Artvin bayram namazı ne zaman kılınacak? Artvin Ramazan bayramı saat kaçta kılınacak? 2022 Artvin bayram namazı vakti

Artvin bayram namazı ne zaman kılınacak? Artvin Ramazan bayramı saat kaçta kılınacak? 2022 Artvin bayram namazı vakti

Artvin bayram namazı ne zaman kılınacak? Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde Ramazan bayramı namazının ne zaman kılınacağı merak ediyor. Artvin Ramazan bayramı saat kaçta kılınacak? 2022 Artvin bayram namazı vakti...

1 Saat Önce
2022-04-29 21:23:57
Artvin bayram namazı ne zaman kılınacak? Artvin Ramazan bayramı saat kaçta kılınacak? 2022 Artvin bayram namazı vakti

Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde Ramazan bayramı namazının ne zaman kılınacağı merak ediyor. Artvin Ramazan bayramı saat kaçta kılınacak? 2022 Artvin bayram namazı vakti...

Artvin bayram namazı ne zaman kılınacak?

2 Mayıs Pazartesi günü Ramazan bayramı Türkiye genelinde kılınacak. Artvin'de bayram namazı 05.42'de kılınacak. İlçelere göre 1-2 dakika değişiklik yaşanabilir.

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