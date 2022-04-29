Artvin bayram namazı ne zaman kılınacak? Artvin Ramazan bayramı saat kaçta kılınacak? 2022 Artvin bayram namazı vakti

Artvin bayram namazı ne zaman kılınacak? Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli ilçelerinde Ramazan bayramı namazının ne zaman kılınacağı merak ediyor. Artvin Ramazan bayramı saat kaçta kılınacak? 2022 Artvin bayram namazı vakti...