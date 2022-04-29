Ağrı bayram namazı vakti 2022 | Ağrı'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Ağrı bayram namazı sabah saat kaçta okunacak?
Ağrı bayram namazı vakti 2022 | Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay, Tutak namaz vakitleri araştırılıyor. İlk ramazan bayramı namazı kılacak olan illerin başında gelen Ağrı'da ezan saat kaçta okunacak? Ağrı'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı detayları...
2022-04-29 18:07:21
Doğubeyazıt, Eleşkirt, Hamur, Diyadin, Patnos, Taşlıçay, Tutak namaz vakitleri araştırılıyor. İlk ramazan bayramı namazı kılacak olan illerin başında gelen Ağrı'da ezan saat kaçta okunacak? Ağrı'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte bayram namazı detayları...
Ağrı bayram namazı vakti 2022
2 Mayıs Pazartesi günü Türkiye genelinde Ramazan bayramı namazı kılınacak. Ağrı'da ilk ezanı karşılayan illerin başında geldiği için Ramazan bayramı namazını 05.40'ta kılacak.
(Ağrı'nın ilçelerinde namaz vakitleri 1-2 dakikalık değişiklik gösterebilir.)
Ağrı bayram namazı sabah saat kaçta okunacak?
Ağrı'da 2022 yılı Ramazan bayramı namazı 05.40'ta kılınacak. İşte bir haftalık Ağrı ezan vakitleri...
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