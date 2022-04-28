Kastamonu bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Kastamonu bayram namazı vakti | Diyanet Kastamonu Ramazan bayramı saati

Kastamonu bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan ayı sonunda kutlanacak olan Ramazan bayramı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca Müslüman, 2 Mayıs Pazartesi günü camilere akın edecek ve bayram namazları kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda bayram namazı vakitlerini il il yayımladı. Peki Kastamonu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Abana, Cide, İnebolu, Tosya, Daday, Merkez İlçe, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Şenpazar, Devrekani, Doğanyurt, Azdavay, Ağlı, Araç, Bozkurt, Hanönü, İhsangazi ve Seydiler namaz vakitleri...