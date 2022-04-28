Kastamonu bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Kastamonu bayram namazı vakti | Diyanet Kastamonu Ramazan bayramı saati
Kastamonu bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ramazan ayı sonunda kutlanacak olan Ramazan bayramı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca Müslüman, 2 Mayıs Pazartesi günü camilere akın edecek ve bayram namazları kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda bayram namazı vakitlerini il il yayımladı. Peki Kastamonu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Abana, Cide, İnebolu, Tosya, Daday, Merkez İlçe, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Şenpazar, Devrekani, Doğanyurt, Azdavay, Ağlı, Araç, Bozkurt, Hanönü, İhsangazi ve Seydiler namaz vakitleri...
2022-04-28 23:45:17
Ramazan ayı sonunda kutlanacak olan Ramazan bayramı için sayılı günler kaldı. Milyonlarca Müslüman, 2 Mayıs Pazartesi günü camilere akın edecek ve bayram namazları kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl olduğu gibi bu yılda bayram namazı vakitlerini il il yayımladı. Peki Kastamonu'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet Abana, Cide, İnebolu, Tosya, Daday, Merkez İlçe, Pınarbaşı, Çatalzeytin, Küre, Taşköprü, Şenpazar, Devrekani, Doğanyurt, Azdavay, Ağlı, Araç, Bozkurt, Hanönü, İhsangazi ve Seydiler namaz vakitleri...
Kastamonu bayram namazı vakti
2 Mayıs Pazartesi günü Kastamonu'da bayram namazı saat 06.14'te kılınacak.
(İlçe ve köylere göre dakika farkı gözlemlenebilir.)
Azdavay bayram ezanı vakti
Kastamonu ilçelerinde ve köylerinde namaz vakti farklılıkları olabilir. Örneğin merkez ve Azdavay arasında 1 saatlik mesafe, 2 dakikalık namaz vakti farkına tekabül etmekte.
Dolayısıyla bulunduğunuz ilçenin ve köyün bayram namazı vakti farklılık gösterebileceği için, camiye erken gitmeye özen gösterin.
İllere göre bayram namazı vakitleri
Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini;
"Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22."
şeklinde yayımladı.
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