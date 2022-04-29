Şanlıurfa bayram namazı vakti 2022 | Şanlıurfa'da ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Şanlıurfa bayram namazı vakti 2022 | Ezanın ilk okunduğu şehirlerin başında gelen Şanlıurfa, bayram ezanını da ilk duyacak olan şehirlerden biri. 2022 yılı Ramazan bayramında kılınacak olan namaz için Diyanet her il için namaz vakitlerini yayımladı. Peki Şanıurfa'da bayram ezanı saat kaçta okunacak? Şanlıurfa'da ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Akçakale, Bozova, Birecik, Ceylanpınar, Eyyübiye, Haliliye, Halifeti, Hilvan, Harran, Karaköprü, Suruç, Viranşehir, Siverek ezan vakitleri...