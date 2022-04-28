Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adana'da ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak? Adana bayram namazı vakti

Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs sabahı kılınacak olan bayram namazının vakitleri merak konusu oldu. Adana'da ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak? Adana, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ezan vakitleri...