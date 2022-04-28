Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? Adana'da ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak? Adana bayram namazı vakti
Adana bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2 Mayıs sabahı kılınacak olan bayram namazının vakitleri merak konusu oldu. Adana'da ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak? Adana, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ezan vakitleri...
2022-04-28 21:28:03
2 Mayıs sabahı kılınacak olan bayram namazının vakitleri merak konusu oldu. Adana'da ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak? Adana, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Yüreğir ezan vakitleri...
Adana Ramazan bayramı namazı vakti
Adana'da bu yıl Ramazan bayramı namazı saat 06.14'te kılınacak.
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.
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