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TIMETURK / YAŞAM / İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? Ramazan bayramı İzmir'de saat kaçta kılınacak?

İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? Ramazan bayramı İzmir'de saat kaçta kılınacak?

İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? Ramazan bayramı sonrasında iki rekat kılınan bayram namazının saatleri araştırılıyor. Korona dönemlerindeki buruk bayramlardan sonra, bu yıl ramazan bayramı neşeli ve coşkulu geçecek. Peki ama ramazan bayramı namazları saat kaçta kılınacak? İzmir'de ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak? Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ramazan bayramı namazı kaçta kılınacak?

3 Saat Önce
2022-04-28 18:46:06
İzmir bayram namazı saat kaçta 2022? Ramazan bayramı İzmir'de saat kaçta kılınacak?

Ramazan bayramı sonrasında iki rekat kılınan bayram namazının saatleri araştırılıyor. Korona dönemlerindeki buruk bayramlardan sonra, bu yıl ramazan bayramı neşeli ve coşkulu geçecek. Peki ama ramazan bayramı namazları saat kaçta kılınacak? İzmir'de ramazan bayramı ezanı saat kaçta okunacak? Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ramazan bayramı namazı kaçta kılınacak?

İzmir bayram namazı saat kaçta 2022?

Bu yıl İzmir'de Ramazan bayramı namaz saat 06.45'te kılınacak.

izmir bayram namazı vakti

Türkiye ramazan bayramı namazı saatleri

"Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22."

Ramazan bayramı namazına nasıl niyet edilir?

Ramazan bayramında kılınacak olan iki rekatlık bayram namazı için; "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilebilir.

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