İstanbul bayram namazı vakti 2022 | İstanbul Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İstanbul bayram namazı vakti 2022 | Ramazanın son günlerinde merak edilen konuların başında Ramazan bayramının saat kaçta kılınacağı geliyor. Peki İstanbul Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ramazan bayramı namaz vakti...

Ramazanın son günlerinde merak edilen konuların başında Ramazan bayramının saat kaçta kılınacağı geliyor. Peki İstanbul Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu ramazan bayramı namaz vakti...

İstanbul bayram namazı vakti 2022

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı namaz takvimine göre İstanbul'da ramazan bayramı namazı 06.34'te kılınacak.

İstanbul için 1 haftalık namaz vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında yayınlanan bir haftalık ve bir aylık namaz vakitlerini, internet sitesi üzerinden öğrenebilriisniz.