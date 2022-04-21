24. gece kılınan teravih namazının sevabı nedir? 24. gün teravih namazının fazileti nedir?

24. gece kılınan teravih namazının sevabı nedir? Müslüman aleminin coşkuyla karşıladığı ramazanın en önemli ibadetlerinden biri şüphesiz ki teravih namazıdır. Ramazan ayına mahsus olan bu namazın her günü için ayrı bir fazileti vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının günlere göre önemini anlatmıştı. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama 24. gün teravih namazının fazileti nedir? İşe detaylar...

Müslüman aleminin coşkuyla karşıladığı ramazanın en önemli ibadetlerinden biri şüphesiz ki teravih namazıdır. Ramazan ayına mahsus olan bu namazın her günü için ayrı bir fazileti vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının günlere göre önemini anlatmıştı. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama 24. gün teravih namazının fazileti nedir? İşe detaylar...

24. gece kılınan teravih namazının sevabı nedir?

24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

Ramazanda teravih namazı neden kılınır?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Salatü't-Teravih, 1; Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 173) buyurmuştur. Dolayısıyla efendimiz teravih namazına bizleri teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazı farz değil sünnet namazlardandır. Nafile namazlar arasında gösterilir. Peygamber Efendimiz bu namazı bazen cemaatle bazı günlerde de cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Bu durumun sebebi olarak da; Efendimizin teravih namazının farz olmaması için cemaatten ayrı kıldığı yönünde bilgiler yer alıyor.