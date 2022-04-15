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TIMETURK / YAŞAM / 18. teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazı 18. gün sevabı nedir?

18. teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazı 18. gün sevabı nedir?

18. teravih namazının fazileti nedir? İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama Teravih namazı 18. gün sevabı nedir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-15 11:21:06
18. teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazı 18. gün sevabı nedir?

İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama Teravih namazı 18. gün sevabı nedir? İşte detaylar...

18. teravih namazının fazileti nedir

18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

Teravih namazı neden kılınır?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Salatü't-Teravih, 1; Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 173) buyurmuştur. Dolayısıyla efendimiz teravih namazına bizleri teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

Teravih namazı farz değil sünnet namazlardandır. Nafile namazlar arasında gösterilir. Peygamber Efendimiz bu namazı bazen cemaatle bazı günlerde de cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Bu durumun sebebi olarak da; Efendimizin teravih namazının farz olmaması için cemaatten ayrı kıldığı yönünde bilgiler yer alıyor.

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