23. gece kılınan teravih namazının sevabı nedir? 23. gün teravih namazının fazileti nedir?

23. gece kılınan teravih namazının sevabı nedir? 11 ayın sultanı ramazanda kıldığımız teravih namazının faziletleri oldukça fazla. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 23. gün teravih namazının fazileti nedir? İşte detaylar...

11 ayın sultanı ramazanda kıldığımız teravih namazının faziletleri oldukça fazla. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 23. gün teravih namazının fazileti nedir? İşte detaylar...

23. gece kılınan teravih namazının sevabı nedir?

23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

Teravih ne demek?

Teravih namazı için; sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvîh ramazan ayına mahsus namazı ifade eder. Hadislerde “kıyâmü şehri ramazân” (ramazan ayının namazı) veya “ihyâü leyâlî ramazân” (ramazan gecelerinin ihyası) şeklinde de anılmaktadır.

Teravih namazı cemaatle kılındığı gibi evde tek başınıza da kılabileceğiniz bir namazdır.