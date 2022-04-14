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Teravih namazının 16. gün fazileti nedir? 16. gün teravih namazının sevabı

Teravih namazının 16. gün fazileti nedir? İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama 16. gün teravih namazının sevabı nedir? İşte 16. gün teravih namazının sevabı...

55 Dakika Önce
2022-04-14 21:38:52
Teravih namazının 16. gün fazileti nedir? 16. gün teravih namazının sevabı

İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama 16. gün teravih namazının sevabı nedir? İşte 16. gün teravih namazının sevabı...

Teravih namazının 16. gün fazileti nedir?

16. gece teravih namazını kılan kişiye: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken "Lailahe illallah" diyerek kalkar. Yüce Allah o kimse için cehennem ateşinden kurtulduğuna ve cennete gireceğine dair beraat fermanı yazar.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

Teravih namazı tek niyetle kılınabilir mi?

Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130). (Diyanet)

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