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TIMETURK / YAŞAM / Teravih namazının 17. gün fazileti nedir? 17. gün teravih namazının sevabı | Gün gün teravih fazileti var mıdır?

Teravih namazının 17. gün fazileti nedir? 17. gün teravih namazının sevabı | Gün gün teravih fazileti var mıdır?

Teravih namazının 17. gün fazileti nedir? Gün gün teravih fazileti var mıdır? İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 17. gün teravih namazının sevabı nedir?

50 Dakika Önce
2022-04-14 21:44:06
Teravih namazının 17. gün fazileti nedir? 17. gün teravih namazının sevabı | Gün gün teravih fazileti var mıdır?

Gün gün teravih fazileti var mıdır? İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 17. gün teravih namazının sevabı nedir?

Teravih namazının 17. gün fazileti nedir?

Her gün kılınan teravih namazının, Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmesine göre, gün gün faziletleri bulunmaktadır. İmam-ı Gazali teravih namazının;

17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala'daki makamını görür. Kendisine peygamberlerin sevabına denk bir sevap verilir.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

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