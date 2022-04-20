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TIMETURK / YAŞAM / 21. gece kılınan teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazında 21. gün kılınan namazın sevabı nedir?

21. gece kılınan teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazında 21. gün kılınan namazın sevabı nedir?

21. gece kılınan teravih namazının hikmeti nedir? Ramazan içerisinde en nadide ve özel ibadetlerden biri teravih namazıdır. Ramazan ayında her bir teravih gününün farklı bir fazileti vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 21. gece kılınan namazın fazileti nedir? Teravih namazında 21. gün kılınan namazın sevabı nedir? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-20 21:03:48
21. gece kılınan teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazında 21. gün kılınan namazın sevabı nedir?

Ramazan içerisinde en nadide ve özel ibadetlerden biri teravih namazıdır. Ramazan ayında her bir teravih gününün farklı bir fazileti vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 21. gece kılınan namazın fazileti nedir? Teravih namazında 21. gün kılınan namazın sevabı nedir? İşte detaylar...

21. gece kılınan teravih namazının fazileti nedir?

21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (cc) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

Teravih namazı kaç rekat kılınabilir?

Teravih namazını camilerde 20 rekat kılıyoruz. Yorgunluk, hastalık ve benzeri durumlarda teravih evde, daha az rekatla kılınabilir.

Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât kılınması hâlinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir. (Diyanet İşleri Başkanlığı)

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