Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? 14. gün teravihinin önemi nedir?

14. gün teravihinin önemi nedir? Teravih namazının her gün için ayrı bir önemi vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? İşte detayları...