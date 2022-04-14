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Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? 14. gün teravihinin önemi nedir?

14. gün teravihinin önemi nedir? Teravih namazının her gün için ayrı bir önemi vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? İşte detayları...

2 Saat Önce
2022-04-14 20:49:19
Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? 14. gün teravihinin önemi nedir?

Teravih namazının her gün için ayrı bir önemi vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? İşte detayları...

14. gün teravihinin önemi nedir?

Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? 14. gece teravih namazı kılan kişinin; Allah (cc) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

Teravih nedir?

Sözlükte "rahatlatmak, dinlendirmek" anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvih, dinî bir kavram olarak, Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınan nafile namaza verilen isimdir.

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