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Teravih namazının 22. gün sevabı nedir? 22. gece teravih namazı fazileti nedir?

Teravih namazının 22. gün sevabı nedir? Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazının hikmeti saymakla bitmiyor. Ramazan ayında her bir teravih gününün farklı bir fazileti vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 22. gece teravih namazı fazileti nedir? İşte detaylar...

58 Dakika Önce
2022-04-20 21:13:20
Teravih namazının 22. gün sevabı nedir? 22. gece teravih namazı fazileti nedir?

Müslümanların en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazının hikmeti saymakla bitmiyor. Ramazan ayında her bir teravih gününün farklı bir fazileti vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 22. gece teravih namazı fazileti nedir? İşte detaylar...

Teravih namazının 22. gün sevabı nedir?

22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

TDK'ya göre teravih ne demek?

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kelime anlamı 'iki şey arasında dinlenme' olan teravih, Arapçadır. Sonundaki h harfi kalındır ve boğazdan çıkar. Arapça'dan Türkçeye geçen kelimelerden biridir. İslam dininde Ramazan ayında kılınan namaz teravih namazıdır. Yatsıdan sonra kılınır ve Hz. Ömer zamanında cemaatle kılınmaya başlanmıştır. Günümüze kadar bu namaz gelmiştir ve günümüz Türkçesinde de bu namaza teravih namazı denilmektedir. Teravih, İslam dininde nafile namaz kategorisinde bir terim haline gelmiştir.

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