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Teravih namazı 15. günü fazileti | 15. günde kılınan teravih namazı sevabı nedir?

Teravih namazı 15. günü fazileti | İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün faziletlerini belirtmiştir. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 15. günde kılınan teravih namazı sevabı nedir? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-14 21:12:54
Teravih namazı 15. günü fazileti | 15. günde kılınan teravih namazı sevabı nedir?

İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün faziletlerini belirtmiştir. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki 15. günde kılınan teravih namazı sevabı nedir? İşte detaylar...

Teravih namazı 15. günü fazileti

15. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. Melekler, Arş ve Kürsi taşıyanlar onun bağışlanması için salat okur.

Teravih namazına nasıl niyet edilir?

Teravih namazı evde kılınabilir. Evdeki aile üyeleriyle cemaat yapılabilir ya da tek başınıza bu namazın tamamını kılabilirsiniz.

Tek başına teravih namazı kılmak için "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazımı kılmaya" diyerek namaza başlayabilirsiniz. Eğer cemaat yapılıyorsa "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazı kılmaya uydum hazır olan imama" şeklinde niyet etmelisiniz.

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