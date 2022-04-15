19. gece teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazının 19. gün sevabı nedir?

19. gece teravih namazının fazileti nedir? Ramazan ayında her bir teravih gününün farklı bir fazileti vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama teravih namazının 19. gün sevabı nedir? İşte detaylar...

Ramazan ayında her bir teravih gününün farklı bir fazileti vardır. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki ama teravih namazının 19. gün sevabı nedir? İşte detaylar...

19. gece teravih namazının fazileti nedir?

19. gece teravih namazını kılanın: Allah (cc) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

Teravih anlamı nedir?

Teravih namazı için; sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvîh ramazan ayına mahsus namazı ifade eder. Hadislerde “kıyâmü şehri ramazân” (ramazan ayının namazı) veya “ihyâü leyâlî ramazân” (ramazan gecelerinin ihyası) şeklinde de anılmaktadır.

Teravih namazı cemaatle kılındığı gibi evde tek başınıza da kılabileceğiniz bir namazdır.