20. gece teravih namazı kılmanın fazileti | Teravih namazı 19. gün sevabı nedir?

20. gece teravih namazı kılmanın fazileti | Ramazanın en güzel yanlarından biri, yüce Allah (c.c.)'ın bizlere verdiği teravih namazı. Her teravih namazı için ayrı bir sevap bahşediliyor. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki teravih namazı 19. gün sevabı nedir? İşte detaylar...

Ramazanın en güzel yanlarından biri, yüce Allah (c.c.)'ın bizlere verdiği teravih namazı. Her teravih namazı için ayrı bir sevap bahşediliyor. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki teravih namazı 19. gün sevabı nedir? İşte detaylar...

20. gece teravih namazı kılmanın fazileti

20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz'i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)