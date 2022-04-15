DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Boşlukla tokalaştı, alay konusu oldu
Noterler hafta sonları açık mı?
Birgül Küçükbalçık kimdir? Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık kaç yaşında?
Netflix dizisi Yakamoz S-245 ne zaman çıkacak?
Moody's'ten Ruble/Dolar açıklaması
İyilik dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimlerdir?
14 Nisan 2022 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
EGM'den 'maaş promosyon' açıklaması
İHH'dan kuraklık yaşanan Somali'ye Ramazan yardımı
Mahkum Cemre öldü mü, diziden neden ayrıldı? Seray Kaya kimdir?
Anlık Takip Sistemi nedir? Anlık Takip Sistemi nasıl kullanılır? Anlık Takip Sistemi nasıl çalışır?
Bebek için fitre verilir mi? Bebeğe ve çocuklar için fitre gerekir mi? Fitre akrabaya, amca, dayı, hala ve teyzeye verilir mi?
Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Erşan Kuneri nereden izlenir? Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri konusu nedir?
Keles'te evsel atık sorunu tarih oluyor
Motorine zam geldi mi? Motorine zam gelecek mi?

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / YAŞAM / 20. gece teravih namazı kılmanın fazileti | Teravih namazı 19. gün sevabı nedir?

20. gece teravih namazı kılmanın fazileti | Teravih namazı 19. gün sevabı nedir?

20. gece teravih namazı kılmanın fazileti | Ramazanın en güzel yanlarından biri, yüce Allah (c.c.)'ın bizlere verdiği teravih namazı. Her teravih namazı için ayrı bir sevap bahşediliyor. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki teravih namazı 19. gün sevabı nedir? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-04-15 16:24:11
20. gece teravih namazı kılmanın fazileti | Teravih namazı 19. gün sevabı nedir?

Ramazanın en güzel yanlarından biri, yüce Allah (c.c.)'ın bizlere verdiği teravih namazı. Her teravih namazı için ayrı bir sevap bahşediliyor. İmam-ı Gazali teravih namazının gün gün önemini açıklamıştır. Hz. Ali (r.a.)'dan da rivayet edilmiştir. Peki teravih namazı 19. gün sevabı nedir? İşte detaylar...

20. gece teravih namazı kılmanın fazileti

20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz'i (asm) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitlerin ve salih zatların sevabına denk sevap verilir.

Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa Allah (cc) o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder. (İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh:88-90), (Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye, sh:15-99)

19. gece teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazının 19. gün sevabı nedir?
İLİŞKİLİ HABER19. gece teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazının 19. gün sevabı nedir?
18. teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazı 18. gün sevabı nedir?
İLİŞKİLİ HABER18. teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazı 18. gün sevabı nedir?
Teravih namazının 17. gün fazileti nedir? 17. gün teravih namazının sevabı | Gün gün teravih fazileti var mıdır?
İLİŞKİLİ HABERTeravih namazının 17. gün fazileti nedir? 17. gün teravih namazının sevabı | Gün gün teravih fazileti var mıdır?
Teravih namazının 16. gün fazileti nedir? 16. gün teravih namazının sevabı
İLİŞKİLİ HABERTeravih namazının 16. gün fazileti nedir? 16. gün teravih namazının sevabı
Teravih namazı 15. günü fazileti | 15. günde kılınan teravih namazı sevabı nedir?
İLİŞKİLİ HABERTeravih namazı 15. günü fazileti | 15. günde kılınan teravih namazı sevabı nedir?
Teravih namazının 14. günü fazileti nedir? 14. gün teravihinin önemi nedir?
İLİŞKİLİ HABERTeravih namazının 14. günü fazileti nedir? 14. gün teravihinin önemi nedir?
.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş