Pirinç suyunun saça faydaları | Pirinç suyu nasıl çıkarılır? Pirinç suyu saça nasıl uygulanır?

Pirinç suyunun saça faydaları | Uzak doğu kadınlarının güzellik sırrının pirinçten geldiği söylenir. Pirinç suyu da orada sıklıkla kullanılır. Ülkemizde de son yıllarda keşfedilen pirinç suyu, her alanda kullanılmaya başlandı. Pirinç suyunun cilt tonunu eşitlemeden, saç uzatmaya kadar birçok yararı bulunuyor. Peki ama pirinç suyunun saça etkisi nedir? Pirinç suyu nasıl çıkarılır? Pirinç suyu saça nasıl uygulanır? Hazırlanan pirinç suyunu ne zaman saça sürmek gerekir? İşte merak edilen detaylar...

Uzak doğu kadınlarının güzellik sırrının pirinçten geldiği söylenir. Pirinç suyu da orada sıklıkla kullanılır. Ülkemizde de son yıllarda keşfedilen pirinç suyu, her alanda kullanılmaya başlandı. Pirinç suyunun cilt tonunu eşitlemeden, saç uzatmaya kadar birçok yararı bulunuyor. Peki ama pirinç suyunun saça etkisi nedir? Pirinç suyu nasıl çıkarılır? Pirinç suyu saça nasıl uygulanır? Hazırlanan pirinç suyunu ne zaman saça sürmek gerekir? İşte merak edilen detaylar...

Pirinç suyunun saça faydaları

Pirinç suyunun birçok faydası bulunuyor. Diğer ürünler gibi zararı da bulunmayan pirinç suyunu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

- Saçları daha hacimli yapar.

- Saç köklerini güçlendirir bu sayede saçlar daha sağlıklı uzar.

- Saç uçlarını onarıp daha sağlıklı bir görünüm ortaya koyar.

- Saçların kısa sürede uzamasını sağlar.

- Çok faz boya veya işlem görmüş saçları eski sağlığına kavuşturur.

- Daha yumuşak, ipeksi ve esnek bir yapı oluşturur.

Pirinç suyu nasıl hazırlanır?

1 su bardağı pirinci yıkayıp süzün. Bir kaseye koyup üzerine 1 su bardağı su ekleyin. Su bulanık olana kadar karıştırın. Pirinci süzüp alttaki suyu ayırın. Üzeri kapalı bir şekilde oda sıcaklığında 12-24 saat bekletin.

Dilerseniz yemek yapmak için yıkadığınız pirinçleri bir süre suda bekletip, süzerek de b suyu elde edebilirsiniz.

Elde ettiğiniz pirinç suyu fazlasını 2 gün buzdolabında saklayabilirsiniz.

Pirinç suyu saça nasıl uygulanır?

Yıkadığınız saçlarınıza, hazırladığınız pirinç suyunu dökerek uygulayın. Duş sonrasında bu işlemi geçekleştirebilirsiniz.

Saç diplerinize masaj yapın ve 5 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Haftada 1 düzenli olarak uygulayın.

Düzenli pirinç maskesi ile ayda 5 cm'ye kadar saç uzaması mümkün.

Pirinç suyu saç dökülmesini önler mi?

Saçların hızlı uzamasına, protein desteği sayesinde gürleşmesine ve canlanmasına neden olur. Pirinç suyunun en önemli özelliklerinden biri saç dökülmesini engellemesidir.

Pirinç saç köklerini güçlendirerek kırıkların meydana gelmesinin önüne geçer. Bu sayede de saç dökülmesinin önüne geçer.

Uzak doğu araşırmaları kanıtladı

Pirinç suyu sayesinde uzak doğuda yaşayan kadınların cildi yaşlanmıyor, genç ve diri görünüyor, saçları ise sağlıklı oluyor. Pirinç suyunu elde etmek için bir kap içerisine pirinç ve su koyup bir gece bekleyin. Saha sonra ise bu suyu süzüp bir sprey şişesi içerisine koyun ve saçlarınıza sıkın. En az yarım saat beklettikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Pirinç suyunda pirincin karbonhidratı suya geçmektedir. Böylelikle saçlarınız için oldukça faydalı olan bir su ortaya çıkmaktadır. Pirinç suyunun saça faydaları nelerdir aşağıdan madde madde bulabilirsiniz.

Bilim insanlarının bu konuda yaptığı araştırmalar sonucunda, pirinç suyundaki inositol adlı bir bileşenin hasarlı saça nüfuz edebildiği ve onu içten dışa onarabildiği ortaya çıktı.