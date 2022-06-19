Türk kahvesi ile peeling nasıl yapılır? Türk kahvesi peelingi ne işe yarar?

Telveyle peeling yapmak bir dönemin popüler yöntemiydi. Şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş bu doğal temizleyicinin faydalarını sizler için derledik. Türk kahvesi peelingi ne işe yarar? Türk kahvesi ile peeling nasıl yapılır? Sivilce için, bacaklar için, kıl dönmeleri ve renk eşitsizlikleri için Türk kahvesi telvesiyle peeling uygulaması...

Telveyle peeling yapmak bir dönemin popüler yöntemiydi. Şimdilerde unutulmaya yüz tutmuş bu doğal temizleyicinin faydalarını sizler için derledik. Türk kahvesi peelingi ne işe yarar? Türk kahvesi ile peeling nasıl yapılır? Sivilce için, bacaklar için, kıl dönmeleri ve renk eşitsizlikleri için Türk kahvesi telvesiyle peeling uygulaması...

Türk kahvesi ile peeling nasıl yapılır?

Türk kahvesi peelingi oldukça doğal bir yöntemdir. Demlemiş olduğunuz kahvenin dibinde kalan telveleri, direkt olarak uygulamak istediğiniz bölgeye uyguluyorsunuz.

Vücudunuza, bacaklarınıza yapacağınız uygulamada fazla kahve demlenmesi gerektiğinden, önceden yapmış olduğunuz kahve telvelerini saklayabilirsiniz. Başka bir çare olarak da kahvenizi demleyip buz küpleri halinde buzluğa kaldırabilirisniz. Bu sayede soğuk kahve yapabilirisniz.

Türk kahvesi peelingi ne işe yarar?

Türk kahvesi peelingi, tanecikli yapısı sayesinde ölü derilerin vücuttan kalkmasını sağlar. Aynı zamanda kahvenin yapısı gereği cilt rengini eşitler ve daha dinç görünmesini sağlar.

İçerisine katacağınız doğal yağlarla da birleşerek cildin daha nemli ve genç görünmesine katkıda bulunur.

Yine tanecikli yapısı sayesinde deri altını uyarır, gerginlik sağlar ve kan akışını hızlandırır.

Türk kahvesi peelingi tarifi

Bir fincan denmlenmiş Türk kahvesinin dibinde kalan telveleri derin bir kaba alın. Bu kısmı bir miktar sulu olarak dierkt cildinize uygulayabilirsiniz.

Dilerseniz içerisine; kayısı yağı, badem yağı, zeytin yağı gibi doğal yağlardan bir iki damla ekleyerek cildinizin kurumasını önleyebilirsiniz.

İşlem bittikten sonra 3-4 dakika kadar bekletin ve kahve telvelerini soğuk suyla durulayın.