Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman? Hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip, 2. hazırlık maçında Partizan ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında aranıyor. Peki Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonunu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek. Jorge Jesus'u kadrosuna getiren Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan ile karşılaşacak. Maçla ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman?

2 Temmuz Cumartesi günü saat 19:30'da gerçekleşecek olan Fenerbahçe - Partizan maçı Avusturya'nın Graz kentinde oynanacak.

Hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Partizan hazırlık maçının hangi kanaldan yayınlanacağına dair henüz bir bilgi yok.

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