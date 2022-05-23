Altın süt nasıl yapılır ve faydaları? Altın süt kürü nasıl yapılır? Altın süt tarifi

Altın süt nasıl yapılır ve faydaları? Dünya çapında tanınmaya başlanan altın süt tarifi ve faydalarını sizler için derledik. Peki ama altın süt nedir, ne işe yarar? Altın süt kürü nasıl yapılır? Altın süt tarifi...

Dünya çapında tanınmaya başlanan altın süt tarifi ve faydalarını sizler için derledik. Peki ama altın süt nedir, ne işe yarar? Altın süt kürü nasıl yapılır? Altın süt tarifi...

Altın süt nasıl yapılır?

- 1 su bardağı süt (inek sütünün yanı sıra Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü de kullanabilirsiniz)

- 1 çay kaşığı zerdeçal tozu

Etkisini artırmak isterseniz bir tutam krabiber ve tarçın da ekleyebilirsiniz.

Cezveye sütü alın ve kısık ateşte kaynatın. İçerisine zerdeçalı ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Ilındıktan sonra tüketin. Tatlndırmak için bal ilave edebilirsiniz.

Altın süt faydaları nelerdir?

Doğal bir şifa kaynağı olan altın süt, geceleri yatmadan önce içildiğinde uyku kalitesini arttırmaktadır. Birçok rahatsızlığı gideren altın süt, düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direnci arttır. Güçlü bir ağrı kesicidir. İşte yatmadan önce içilen zerdeçallı sütün diğer faydaları...

- Karaciğer detoksu yapar

- Beynin dinç ve sağlıklı olmasına yardım eder

- Vücuttaki iltihabı azaltır

- Kansere karşı korur

- Bakteriden uzak tutar

- Kilo vermeye yardım eder

- Bağııklığı güçlendirir

- Kalp sağlığını destekler

- Kemikleri güçlendirir

Altın süt ne zaman tüketilmelidir?

Altın süt yatmadan yarım saat önce tüketilirse büyük faydaları olur. Fakat gün içerisinde tüketmek istiyorsanız, spor öncesi ya da sonrası tüketebilirsiniz. Bu vakitler dışında ara öğün olarak da tüketilebilir.