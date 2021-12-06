Kivide A ve C vitamini var mı? Sonbahar ve kış aylarında tüketilen birçok meyvenin ekşi tada sahip olduğunu fark etmişsinizdir. Kivi de bu meyvelerden biri. Dolayısıyla içerisinde C vitamini olup olmadığı en sık araştırılan başlıklar içerisinde yer alıyor. Peki ama kivide sadece C vitamini mi var? Kivinin yararları, faydaları neler? Kivi ve son zamanların popüler içeceği kivi çayı ne işe yarar? Kivinin besin değeri ve kivinin faydaları...

Kivinin sonbahar-kış aylarında yenmesi artık tarih oldu. Her mevsim bulabildiğimiz kivi, ekşi severlerin gözde meyvelerinden biri. Potasyum konusunda oldukça zengin olan bu meyve; kanın pıhtılaşmasından, metabolizmanın dengelenmesine kadar birçok yararı mevcuttur.

Kivinin Yararları Nelerdir?

Her besin gibi kivinin de bedenimize birçok faydası var. Fakat yine her besinde olduğu gibi fazla tüketilmesi, alerjik reaksiyon gösterebilir veya zararlı olabilir. Dengeli tüketildiğinde başta kalp olmak üzere vücuda birçok yararı vardır. Peki ama kivinin faydaları nelerdir?

- İçeriğindeki antioksidan sayesinde astım hastalarının hırıltılı soluk alma sorununun önüne geçer.

- Bol miktarda barındırdığı C vitamini sayesinde; grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların giderilmesini sağlar.

- İltihaplanmayı ortadan kaldırdığı için bağışıklık sistemini de büyük ölçüde ayakta tutar.

- Kan basıncını düşürüp, pıhtılaşmayı engellediği için felç ve kalp krizi gibi ani rahatsızlıkların önlenmesini sağlar.

- Ciiltteki kolajeni desteklediği için deride onarımları artırır, dolayısıyla gençleştirir.

- Makula dejenerasyonu gibi görme sorunlarını, içerdiği zeaksantin ve lutein ile yüzde 36 oranında azaltır.

- İçerdiği lif sayesinde bağırsakları rahatlatır ve sindirimi hızlandırır.

- Ağız ve boğazda oluşan kötü koku oluşumlarını, diş eti iltihaplanmalarını azaltır.

Kivide Hangi Vitaminler Var?

İçerisindeki A ve C vitamini sayesinde göz hastalıkları ve iltihaplanma gibi sorunların giderilmesine destek olan kivi; sodyum, potasyum, karbonhidrat ve magnezyum da içeriri. Kivinin besin değeri aşağıdaki gibidir.

100 gramlık bir kivide;

Kalori: 60

Sodyum: 3 mg

Potasyum: 312 mg

Karbonhidrat: 15 g

C vitamini: 92,7 mg

A vitamini:87 IU

Magnezyum: 17 mg

Kalsiyum: 34 mg

Şeker: 9 g

Demir: 0,3 mg

B6 vitamini: 0,1 mg

Kivi Çayı Ne İşe Yarar?

Kivi çayı, kivi kurusundan elde edilen hafif buruk fakat yararı saymakla bitmeyen bir çay türü. Özellikle kış aylarında tercih edilen kivi çayı son dönemlerde popüler olmaya başladı. Katkı maddeleri kullanılmadan hazırlanan, gıda boyasız, kivi çayları kivinin bütün yararlarını içerisinde barındırır.

Kivi kurusunu direkt olarak da tüketebileceğiniz gibi, çayını demlediğiniz de aynı lezzeti elde edeceksiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.