Nane yağı nasıl kullanılır? Nane yağı cilde nasıl uygulanır? Nane yağı içilebilir mi?

Nane yağı nasıl kullanılır? Bitkisel yağların hayatımızdaki yeri azımsanmayacak kadar çok. Özellikle fazla kimyasal kullanmak istemeyenlerin başvurduğu bu yağlardan en etkilisi nane yağıdır. Peki nane yağı cilde nasıl uygulanır? Nane yağı içilebilir mi? İşte detaylar...

Bitkisel yağların hayatımızdaki yeri azımsanmayacak kadar çok. Özellikle fazla kimyasal kullanmak istemeyenlerin başvurduğu bu yağlardan en etkilisi nane yağıdır. Peki nane yağı cilde nasıl uygulanır? Nane yağı içilebilir mi? İşte detaylar...

Nane yağı nasıl kullanılır?

Nane yağı vücutta her bölgeye sürülebilir. Fakat keskin olduğu için krem ve şampuan gibi kullanılan ürünlerin içerisine 1-2 damla eklemek daha iyi bir seçenek oalcaktır.

Baş bölgesine sürüldüğünde baş ağrısı giderilir. Genel olarak ağrıyan bölgelerde direkt olarak uygulanabilir ve ağrıyı azaltır.

Cildi temizler ve ışıltı verir.

Şampuana eklendiğinde derinlemesine temizlik, ışıltı ve parlaklık verir.

Nane yağı cilde nasıl uygulanır?

Nane yağı uçucu yağlardan olduğu için başka bir yağ ile karıştırılarak ya da nemlendirilerin içerisine eklenerek kullanılmalıdır. Fakat burda da dikkat edilmesi gereken nokta, her gün bir miktar krem ayırarak içerisine 4-5 damla kadar nane yaığı eklenmelidir.

Alerjen olabileceği için cildinizde denemeden ya da doktorunuza danışmadan uygulamamanızda fayda var.

Nane yağı içilebilir mi?

Nane yağı, nanenin özü olduğu için büyük etkileri beraberinde getirir. Sıcak su içerisine ekleyerek kullananlar olsada yan etkileri de azımsanmayacak kadar fazladır.

Dolayısıyla riske girmeden, nane tüketmek daha verimli sonuçlar verecektir.