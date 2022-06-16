Kiraz sapı zayıflatıyor mu? Kuru kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayı her gün içilir mi?

Kiraz sapı zayıflatıyor mu? Kiraz mevsiminin gelmesiyle kiraz sapı çayının popüleritesi de arttı. Peki ama kiraz sapı çayı nedir, ne işe yarar? Kimler kiraz sapı çayı kullanabilir, kimler kullanamaz? Kuru kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayı her gün içilir mi?

Kiraz mevsiminin gelmesiyle kiraz sapı çayının popüleritesi de arttı. Peki ama kiraz sapı çayı nedir, ne işe yarar? Kimler kiraz sapı çayı kullanabilir, kimler kullanamaz? Kuru kiraz sapı çayı nasıl yapılır? Kiraz sapı çayı her gün içilir mi?

Kiraz sapı zayıflatıyor mu?

Kiraz sapının kaynatılarak çay gibi içilmesinin birçok faydası var. Ödem attırıcı ve zayıflatıcı özelliği de bulunan kiraz sapı antioksidan olduğu için karaciğer temizliğinde de faydalıdır.

Kuru kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

1 tatlı kaşığı kadar kurutulmuş kiraz sapını öncelikle soğuk suyla yıkayın. Sapları ve 1 çubuk tarçını 1 bardak kaynamış suyun içine atın. Ağzını kapatıp 5-6 dakika demlendirin.

Çayı soğuk ya da sıcak olarak tüketebilirsiniz. Fakat fazla tüketimi sakıncalı olabileceği için, günlük bir fincan tüketimi yeterli olacaktır.

Kiraz sapı çayını kür şeklinde uygulamalı ve 14 gün içmelisiniz. 14 gün sonrasında çay tüketimini durdurmalısınız.

Kimler kiraz sapı çayı kullanabilir, kimler kullanamaz?

Ödem atıcı özelliği sayesinde vücut, bir anda yorgun düşebilir. Bu yüzden fazla tüketimi zarar verici olabilir.

Dolayısıyla demir eksikliği yaşayanlar ve hamileler doktoruna danışmadan tüketmemelidir.

Kiraz sapı çayı kaç gün içilmeli?

Kiraz sapı çayını 14 gün boyunca hergün bir fincan olacak şekilde, kür olarak tüketilmeli. 14 günün sonunda da kiraz sapı çayına ara verilmelidir.