Aronya nedir, faydaları nelerdir? Aronya nasıl tüketilir? Aronya bir günde ne kadar yenmelidir?

Aronya nedir, faydaları nelerdir? Son dönemlerde ülkemizde meşhur olan aronya meyvesinin tüketimi merak ediliyor. C vitamini sayesinde yurt dışında çok tüketilen aronyanın faydalarını sizler için derledik. Peki ama aronya nasıl yenmeli, nasıl tüketilir? Aronya bir günde ne kadar yenmelidir? İşte detaylar...

Son dönemlerde ülkemizde meşhur olan aronya meyvesinin tüketimi merak ediliyor. C vitamini sayesinde yurt dışında çok tüketilen aronyanın faydalarını sizler için derledik. Peki ama aronya nasıl yenmeli, nasıl tüketilir? Aronya bir günde ne kadar yenmelidir? İşte detaylar...

Aronya nedir, faydaları nelerdir?

En yaygın olarak ıslak ormanlarda ve bataklıklarda bulunan, yaprak döken çalılarda yetişen chokeberries cinsidir ve 4 çeşidi bulunur.

Ülkemizde Karadeniz bölgesinde denenmiş ve verim alındıktan sonra üretime başlandı. Şimdilerdebirçok girişimci ege ve akdenizde aronya yetiştirmek için adım attı.

- Kanser riskini azaltır.

- Kalp ve damar sağlığını korur.

- Diyabeti yatıştırır ve oluşumunu engeller.

- Antioksidan bakımından zengindir.

- Stresi azaltıcı etkisi vardır.

- İltihap giderir.

- Karaciğeri temizler.

- Mide yanmalarını en aza indirir ve mideyi korur.

- Yüksek tansiyonu düşürür.

- Bağışıklık sistemini destekler, güçlendirir.

Aronya nasıl tüketilir?

Aronya meyvesi ülkemizde fazla yetiştirilmemesinden dolayı, ulaşılması zordur. Fakat aronya direkt olarak tüketilebilir, tatlılara veya bitki çaylarına eklenebilir.

Bunun yanı sıra kuru halde de satılan aronya, diyet besinlerle de kuru haliyle yenebilir, çay şeklinde demlenebilir.

Aronya bir günde ne kadar yenmelidir?

Her besinde olduğu gibi, aronyanın fazla tüketimi de zararlara neden olabilir. C vitaminini çok barındırması sebebiyle, dozunda tüketilmelidir.

Büyüklüğüne göre değişkenlik gösterse de günde 8-15 adet arasında aronya yenmesinin, faydalarını daha hızlı göstermesine etkisi vardır.