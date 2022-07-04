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TIMETURK / KADIN & AİLE / Taze fasulye tarifi | Kolay ve lezzetli taze fasulye nasıl yapılır? Tencerede taze fasulye nasıl yapılır?

Taze fasulye tarifi | Kolay ve lezzetli taze fasulye nasıl yapılır? Tencerede taze fasulye nasıl yapılır?

Taze fasulye tarifi | Mevsiminin gelmesiyle birlikte sofraları şenlendiren taze fasulyenin tarifini derledik. Kolay ve lezzetli taze fasulye nasıl yapılır? Tencerede taze fasulye nasıl yapılır? İşte en güzel tarif...

2 Gün Önce
2022-07-04 15:42:38
Taze fasulye tarifi | Kolay ve lezzetli taze fasulye nasıl yapılır? Tencerede taze fasulye nasıl yapılır?

Mevsiminin gelmesiyle birlikte sofraları şenlendiren taze fasulyenin tarifini derledik. Kolay ve lezzetli taze fasulye nasıl yapılır? Tencerede taze fasulye nasıl yapılır? İşte en güzel tarif

Taze fasulye tarifi

600 gram taze fasulye

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük boy kuru soğan

3 adet orta boy domates

1 su bardağı sıcak su

1 küp şeker

2 çay kaşığı tuz

Öncelikle fasulyeleri temizleyip doğrayın. Kuru soğanları küp küp kesip zeytinyağında kavurun.

Ardından doğranmış taze fasulyeyi de ilave edip kavurmaya devam edin.

Birkaç dakika kavurma işleminin ardından tuz, şeker, domatesi de tencereye ekleyip karıştırın.

Kısık ateşte kapağı kapalı vaziyette pişirin.

Afiyet olsun..

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