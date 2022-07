Fuat Uğur: İki yıl önce açıkça yazmaktan korktuğum olay

Dünyanın en büyük ikinci Nadir Toprak Elementi rezervinin keşfedilmesini değerlendiren gazeteci Fuat Uğur, 'Öyle korkutulmuşuz, o kadar çok suikasta uğramışız ve sabotajla karşılaşmışız ki atacağımız her adıma dikkat etmek zorunda kalıyoruz, yazacağımız her kelimeyi, paylaşacağımız her bilgiyi kılı kırk yararak yazıyoruz' dedi.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Eskişehir'in Beylikova içesinde dünyanın en büyük ikinci Nadir Toprak Elementi rezervinin keşfedilmesini köşesine taşıdı. 2020 yılında kendisine Ankara'dan ulaşan, bağlantıları çok güçlü bir hekimin anlattıklarını hemen yazmak istediğini belirten Uğur, "Bana verdiği bilgileri çok üstü kapalı yazmam konusunda ısrar etti. Çalışmaları MTA yürütüyordu ve o kadar gizli tutuyorlardı ki olayın ortaya çıkmasıyla bir sabotaj ihtimali katsayısının artabileceğinden kaygılanıyorlardı. Ne diyeyim, haklılardı. Türkiye'de yaşıyoruz sonuçta" dedi. İki yıl geçtikten sonra dünyanın en büyük ikinci NTE rezervinin Eskişehir'de bulunduğu haberinin geldiğini söyleyen Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyada tarihe geçen bir keşifle karşı karşıya olduğumuz müjdesini vererek Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki rezervin 694 milyon tonla Çin'den sonraki ikinci büyük rezerv olduğunu açıkladı.



Tam altı yıldır sondaj çalışmaları yürütülüyordu ve 125 bin 193 metrelik sondaj yapılmış, sahadan 59 bin 121 numune toplanmıştı bu sonuca ulaşabilmek için.



Kısaca NTE denen Nadir Toprak Elementleri fiber optikten uydu haberleşmesine, akıllı füzelerden yakıt hücrelerine, sanayi ürünlerinde, petrol veya doğalgaz sondaj kuyularında, boya ve kâğıt yapımında kullanılacak.



Asıl ÖNEMLİ ÜRETİM'e geçmeden önce diğer kullanım alanlarını da sıralayalım:

- Çelik metalürjisinde, hidroklorik asit, yüksek oktanlı benzin üretiminde.

- Çimento, renkli cam, optik, plastik endüstrisi ve seramik yapımı gibi birçok sektörün ana malzemesi.

- Elde edilen Mıknatıs ve Toryum Oksit göz cerrahisinde, yüksek güçlü kızılötesi yeşil lazerlerin üretiminde, mesafe ölçme cihazlarında.

- Kamera ve teleskop camı ile enerji depolama sistemlerinde, gece görüş gözlükleri, özel cam ve lenslerin üretiminde...



Yukarıda sıraladığım tüm ürünlerin hepsi mühim. Ama biliyorsunuz önümüzdeki birkaç yıl içinde artık elektrikli araçlar çağına gireceğiz. Elektrikli araçların en önemli ihtiyacı ise BATARYA, yani PİL. Bulunan cevher zenginleştirildikten sonra elde edilecek NTE KONSANTRESİ'nin Hibrit araç ya da elektrikli araç pillerinin yapımındaki temel ham madde olduğunu söylersek ne denli bir stratejik madenin sahibi olduğumuzu daha iyi anlarız." Yazının tamamı için tıklayın. .