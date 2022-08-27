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Çikolata mousse (mus) tarifi | Yumurtasız az malzemeli kolay mus tarifi

Çikolata mousse (mus) tarifi | Fransız tatlılarının başında gelen mousse (mus) tarifini sizler için derledik. Orijinal mus tarifinde çiğ yumurta bulunsa da ülkemizde nu fikir pek sevilmediği için sıklıkla yapılmıyor. Fakat pastacıların da kullandığı bu tarifle, çikolataya doyacaksınız! Peki mus nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Kolay, şipşak yumurtasız az malzemeli mus tarifi!

8 Saat Önce
2022-08-27 20:24:30
Çikolata mousse (mus) tarifi | Yumurtasız az malzemeli kolay mus tarifi

Yalancı mus olarak türeyen bu tarifin malzemeleri oldukça az. Dilerseniz içerisindeki kakao yerine, çikolatayı çoğaltarak da 3 malzemeli bir tarif elde etmiş olursunuz.

Çikolata mousse (mus) tarifi

- 2 paket krema (200 ml+200 ml)

- 2 paket madlen çikolata (100 gr+100 gr)

- 2 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri

- 2 yemek kaşığı kakao

Buzdolabında sakladığınız kremaları derin bir kase içerisine alarak mikser ile çırpın. Daha sonra üzerine pudra şekeri ilave ederek çırpmaya devam edin. Kremanın sertleşmesi ve iki katına çıkması gerekir.

Bir köşede benmari usulü erittiğiniz çikolatayı, ip gibi akıtarak karıştırmış olduğunuz kremanın üzerine dökün. Çikolatanın topaklanmaması için arada karıştırın. Son olarak kakaoyu ilave edip mikser ile çırpmaya devam edin.

Homojen bir kıvam aldıktan sonra musları kaplara bölüştürün.

Afiyet olsun...

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