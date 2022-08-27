Almanya'da mültecilere ırkçı saldırı

Almanya'nın Leipzig kentinde mültecilerin kaldığı binaya kimliği belirsiz kişilerce yanıcı maddeler atılarak kundaklama girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Saksonya Kriminal Dairesinden (LKA) yapılan açıklamada, binada görev yapan güvenlik görevlilerinin gece yarısı polise binanın cephesine cisimler atıldığını bildirdiği ifade edilerek hasara neden olan yangının güvenlik personeli tarafından söndürüldüğü aktarıldı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı bilgisi paylaşılan açıklamada, polisin inceleme başlattığı kaydedildi.

Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanı Armin Schuster de yaptığı açıklamada, olayı kundaklama girişimi olarak nitelendirerek, kimsenin zarar görmemesini binada görev yapan güvenlik elemanlarının dikkatli davranmasına borçlu olduklarını belirtti.

Olayın, bu tür insanlık dışı suçların geçmişte kalmadığına dair bir alarm sinyali olduğunu vurgulayan Schuster, Saksonya eyaletindeki tüm mülteci yurtlarının çevresinde polis devriyelerinin artırıldığını kaydetti. .