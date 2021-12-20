Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi | Sirkeli bayatlamayan kıyır kurabiye tarifi

Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta un miktarı. Unu kontrollü şekilde ekleyin ve elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ekleyin. Peki ama tuzlu kurabiye malzemeleri neler? Sirkeli bayatlamayan kıyır kurabiye tarifi...