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Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi | Sirkeli bayatlamayan kıyır kurabiye tarifi
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Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi | Sirkeli bayatlamayan kıyır kurabiye tarifi

Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta un miktarı. Unu kontrollü şekilde ekleyin ve elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ekleyin. Peki ama tuzlu kurabiye malzemeleri neler? Sirkeli bayatlamayan kıyır kurabiye tarifi...

42 Dakika Önce
2021-12-20 13:21:20
Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi | Sirkeli bayatlamayan kıyır kurabiye tarifi

Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta un miktarı. Unu kontrollü şekilde ekleyin ve elinize yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ekleyin. Peki ama tuzlu kurabiye malzemeleri neler? Sirkeli bayatlamayan kıyır kurabiye tarifi...

Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi

  • 250 gram margarin ya da tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 yumurta (sarısı üzeri için)
  • 1 tatlı kaşığı pudra şekeri
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabarma tozu
  • 4 bardak kadar un (alabildiğince)

Oda ısısındaki yağı derin bir kaba alın ve un haricindeki bütün malzemeleri ekleyin. Unu kontrollü bir şekilde ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru şekillendirip tepsiye dizin ve üzerine sarısını sürün.

Dilerseniz üzerine susam veya çörekotu serpip 180 derecelik önceden ısıtılmış fırında pişirin.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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