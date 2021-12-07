Badem çorbası nasıl yapılır? Sütlü badem çorbası tarifi

Badem çorbası malzemeleri ve badem çorbası tarifini detaylı anlatımla sizler için derledik. Tadı sayesinde gündeme gelen ve popüler olma yolunda ilerleyen bu çorbanın yapımı oldukça basit. İçindeki kıtırlı bademler ve kıvamı sayesinde favoriniz olacak olan badem çorbası tarifi ve püf noktaları...

Badem çorbası malzemeleri ve badem çorbası tarifini detaylı anlatımla sizler için derledik. Tadı sayesinde gündeme gelen ve popüler olma yolunda ilerleyen bu çorbanın yapımı oldukça basit. İçindeki kıtırlı bademler ve kıvamı sayesinde favoriniz olacak olan badem çorbası tarifi ve püf noktaları...

Yurt dışında oldukça ünlü olan bu çorbayı dilerseniz öncelikle un kavurarak da yapabilirsiniz. Un kokusu ve tadını sevmeyenler bu şekilde yaparsa daha lezzetli bir sonuç alacaklardır. İşte meşhur badem çorbası tarifi...

Badem Çorbası Malzemeleri

500 ml süt

100ml su

50gram badem (tane)

100 gram toz badem

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı un

tercihen muskat rendesi

Badem Çorbası Tarifi

Süt ve suyu derin bir tencereye alıp kaynatın.

Tane bademleri iri kalacak şekilde robottan geçirin. Süt kaynadktan sonra içerisine toz bademle birlikte ekleyin.

Un ve tuzu yarım çay kaşığı suda açıp, çorbaya ilave edin. Karıştırmayı bırakmadan, sürekli karıştırarak kaynatın.

(Dilerseniz unu başka bir tavada kavurup da ekleyebilirsiniz.)

Kaynayan çorbayı 5 dakika kadar kısık ateşe alın, daha sonra altını kapatın ve bir süre dinlendirip servis edin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.