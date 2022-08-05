Ağustos ayının en lezzetlisi ve gözdesi: Barbun

Sardalya, istavrit, uskumru, tekir, çipura derken barbunun bakti geldi. Barbunun en lezzetli olduğu aylar ağustos, eylül ve ekimdir. Peki bu güzelliği evlerimizde bir usta edasıyla nasıl yaparız? Barbunun faydası var mı? İşte barbun tarifi ve hakkında bilmedikleriniz...

Barbun ülkemizde adı çok bilinmeyen balıklardan biri. Tekirle kıyaslansa da, lezzeti açık ara barbun kazanıyor.

Barbun Balığının Faydaları

- Barbun K,A ve B vitamini açısından oldukça zengin bir besindir.

- İçerdiği vitaminler sayesinde gözlere faydası vardır. Görme sorunlarının önüne geçer.

- İçerisindeki selenyum nedeniyle kanser ve benzeri bağışıklığı etkileyen hastalıkları önler. Bağışıklığın kuvverlenmesini sağlar.

- Hamilelerin yemesinde bir sakınca yoktur ve bebeğin beyin, retina gelişimini olumlu etkiler.

- Kan dolaşımını dengeleyeceği için kalp sağlığını etkiler.

- Şekere karşı koruyucudur ve enerji verir.

Barbun Pişirme Teknikleri

Barbun, çok kolay ve lezzetli bir balıktır. Pratik ve daha sağlıklı bir tarif arıyorsanız, fırın ya da ızgara tercih edebilirsiniz. Fakat daha lezzetli olmasını isterseniz, tercihinizi tabi ki kızartmadan yana kullanmalısınız.

Barbun Kızartma Tarifi

Barbun kızartması için; 1 kg kadar barbunu yarım su bardağı mısır unu ve 1 tatlı kaşığı tuz ile bulayın. Klasik bir hamsi yapar gibi tavada önlü arkalı pişirin.

Dilerseniz limon ve soğanlı maydanozla servis edin.

Fırın Barbun Tarifi

Fırın barbun için; barbunları yeteri kadar yağ, karabiber, defne yaprağı, deniz tuzu ve isteğe bağlı biberiye ile marine edin. 1 saat kadar dolağta bekletmeniz, daha lezzetli sonuç almanızı sağlayacaktır.

185 derecelik fırında, boyutuna göre, pişirip çıkarın. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edin.

Izgara için de marinasyon işlemi yapabilir, dilerseniz sadece tuzla da pişirebilirsiniz.

Barbun dip balığı mıdır?

Deniz zemininde yaşayan balıklara dip balığı adı verilir. Çipura, barbunya, dil, kalkan, kırlangıç, lahos, mercan, mezgit, tekir, pavurya, karides, ahtapot böcek ve ıstakoz dip balığı olarak büyürler.

Barbunda civa var mı?

Dip balıklarının civa oranları genel olarak yüksek olur. Fakat barbun ve tekir gibi orta boylu balıkların civa oranı düşüktür. Bunun sebebi yeteri kadar büyümedikleri içindir.