Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır? Cheesecake ne kadar pişmeli? Frambuaz sos nasıl yapılır?

Frambuazlı cheesecake nasıl yapılır? Cheesecake hayatımıza gireli kısa bir süre olsa da damak tadımıza uyduğu için çok sevildi. İlk bakışta zor görünsede oldukça, el alışkanlığıyla tutturulabilecek bir tarif. Peki ama cheesecak ne kadar pişmeli, fırında ne kadar kalmalı? Frambuaz sos nasıl yapılır? Kolay cheesecake ölçülü tarifi...

Cheesecake hayatımıza gireli kısa bir süre olsa da damak tadımıza uyduğu için çok sevildi. İlk bakışta zor görünsede oldukça, el alışkanlığıyla tutturulabilecek bir tarif. Peki ama cheesecak ne kadar pişmeli, fırında ne kadar kalmalı? Frambuaz sos nasıl yapılır? Kolay cheesecake ölçülü tarifi...

Cheesecake tabanı malzemeleri

1 paket tahıllı bisküvi

50 gr eritilmiş tereyağı

2 adet ceviz

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Cheesecake kreması malzemeleri

800 gr labne peyniri

1 su bardağı şeker

3 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişasta

1 kutu sıvı krema (200 ml)

Frambuazlı sos tarifi

250 gr frambuaz

Yarım çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı su

1 yemek kaşığı Nişasta

1 paket vanilya

Tabanı hazırlamak için bisküvileri belnderdan geçirin ve üzerine eritilmiş tereyağını ilave edin. Ardından pudra şekeri ve vanilyayı da ekledikten sonra homojen bir kıvam alana dek pişirin. 170 derecelik fırında 8 dakika pişirin, ardından soğutun.

Kreması için; derin bir kaseye labneleri boşaltıp yumuşatın. Üzerine krema ve şekeri ilave edip karıştırmaya devam edin. Yumuşak bir dokuya eriştiğinizde nişasta, un ve vanilyayı da katıp harca yedirin. Son olarak yumurtaları tek tek ilave edip çırpın.

180 dercelik fırında 45 dakika kadar pişirin. Fırın tepsisinin tabanına kaynar su koyun, aksi halde çatalama yapacaktır. Pişirme bittikten sonra hemen fırından çıkarmayın. Fırını kapatıp, yarım saat kadar içinde soğumasını bekleyin. Ardından tamamen soğuması için fırından çıkarın.

Sosu için bütün malzemeleri sos tenceresine alın ve karıştırın. Blender kullanmanıza gerek kalmadan karıştırarak homojen kıvam almasını sağlayın. Kaynadıktan sonra 2 dakika daha karıştırın ve ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak soğutun. Fırından çıkan cheesecakelerin üzerine dökün.

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